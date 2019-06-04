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04.06.19 14:15

Терористи облаштували нові вогневі позиції для прихованого обстрілу Об'єднаних сил, - ГУР

Командування російських окупаційних військ активізувало інженерні роботи з облаштування нових вогневих позицій уздовж лінії зіткнення.

Терористи облаштували нові вогневі позиції для прихованого обстрілу Об'єднаних сил, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

"Особливості розташування та способи маскування позицій свідчать про те, що окремі з цих нових інженерних споруд призначені лише для забезпечення прихованих обстрілів підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у ГУР, у такий спосіб окупанти планують створювати штучні прецеденти та фабрикувати "фейкові" інформаційні приводи, з демонстрацією "доказової бази" для дискредитації Об’єднаних сил та звинувачення їх у нібито порушенні режиму припинення вогню.

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