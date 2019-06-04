Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка

"У нас ще будуть внесені дві принципово важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію і про забезпечення права на справедливий суд. Ми розраховуємо наступного тижня завершити роботу над законопроєктом про невідворотність покарання за корупційні злочини та, можливо, ще десь тиждень - щодо судової гілки влади", - розповів він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, буде йтися про перезапуск так званої антикорупційної інфраструктури. Зокрема, для Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК) ініціюватиметься вдосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій".

"Також це стосуватиметься спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнили роботу органів досудового слідства, зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового (передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. - Ред.)", - зазначив заступник голови АП.

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Крім того, цей законопроєкт передбачатиме кілька процесуальних механізмів, які дадуть право Національному антикорупційному бюро, наприклад, здійснювати автономне прослуховування або зняття інформації з каналів зв'язку.

Рябошапка зазначив, що другий законопроєкт буде пов'язаний із судовою реформою, яка відбувалася кілька останніх років, але насправді не була реформою, а це були "дії, спрямовані на підпорядкування фактично всієї судової гілки влади колишньому керівництву держави".

"Єдиними бенефіціарами від цієї реформи є колишня влада і керівництво судової гілки влади: керівники Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Верховного суду, які отримують великі зарплати, і при цьому жодного поліпшення ситуації ні для наших громадян, ні для іноземних інвесторів немає", - наголосив він.

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Заступник глави АП розповів, що нині ще триває обговорення цього законопроєкту. "Але очевидно, що проблеми, пов'язані з сумнівною легітимністю окремих членів ВККС, діяльністю ВРП, проблемами, які виникають під час кваліфікаційного оцінювання суддів, мають бути вирішені якнайшвидше", - пояснив він.