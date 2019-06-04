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04.06.19 14:36

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Вища рада правосуддя затвердила заяву про відставку голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка.

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ВРП вирішила звільнити з посади судді Апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича", - оголосив рішення ради голова ВРП Володимир Говоруха.

Сам Бабенко зазначив, що у нього 23 роки стажу роботи і він має право на відставку.

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Суддя Бабенко відомий тим, що вичитував свого колегу суддю Бондаренка за законне рішення і розповідав, як працюють "нормальні" судді. За словами адвоката Романа Маселка, "Бабенко повчав суддю Бондаренка, який посмів винести законне рішення всупереч вказівці голови суду. Мовляв, з усіма можна домовитися, якщо хтось просить, а з Бондаренком - ні. Тому його не можна назвати "нормальним"".

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