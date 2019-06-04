Тримісячна дитина померла від кору в Рівному

Про це повідомляє прес-служба Рівненського обласного лабораторного центру, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилася передчасно і від народження мала вроджений кір. Вірус кору уразив мозок та легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося. Діагноз кір підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях", - йдеться в повідомленні.

У центрі зазначили, що лише минулого тижня в області на кір захворіли 74 особи, серед них 60 дітей. Було госпіталізовано 25 хворих, з них 14 дітей.

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Кір - гостре інфекційне вірусне захворювання, яке може призвести до летального наслідку. Специфічного лікування кору немає, йдеться в релізі. Єдиним ефективним профілактичним засобом є щеплення.