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04.06.19 14:49

Рано-вранці ворог майже годину обстрілював позиції ОС у районі Авдіївки, випустивши два десятки мін, - Мотузяник

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил противник відкривав вогонь двічі. Обидва обстріли були зафіксовані на донецькому напрямку.

Рано-вранці ворог майже годину обстрілював позиції ОС у районі Авдіївки, випустивши два десятки мін, - Мотузяник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, о 05:15 ранку російсько-окупаційні війська здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів на позиції Об’єднаних сил у районі Авдіївки. Обстріл вівся з напрямку н.п. Спартак і тривав майже годину, упродовж якої противник витратив два десятки мін.

За його словами, другий обстріл з боку противника стався неподалік Опитного, де окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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"Станом на зараз ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою підрозділами Збройних сил України", - повідомив Мотузяник.

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