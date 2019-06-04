У Раді пропонують змінити Бюджетний і Податковий кодекси, щоб підприємства могли вкладати гроші в екологічну модернізацію

Про це повідомили автори проекту в коментарі для "Апострофа".

Представники Верховної Ради зазначили, що реформа розподілу екоподатку була підготовлена ​​з метою адаптації державної екологічної політики до міжнародних стандартів.

"У підприємств-забруднювачів немає жодних стимулів, щоб посилювати увагу до екологічного питання. Оскільки їм дешевше оплатити цей екологічний податок, ніж інвестувати величезні кошти в екомодернізацію. Саме тому, вивчивши досвід наших європейських партнерів, зокрема Чеської Республіки та Королівства Швеція, де створені моделі державні партнерства ключових галузей промисловості й енергетики з питань екологічної модернізації, подібну модель ми хочемо ввести і в Україні", - зазначає Заружко.

Суть проекту в тому, щоб до 70% екологічного податку, який нараховується кожному підприємству, можна було автоматично повернути в разі, якщо підприємство провело екологічну модернізацію і довело її ефективність.

"Ми пропонуємо змінити Бюджетний і Податковий кодекс таким чином, щоб у підприємств з'явилися податкові стимули вкладати гроші в довгострокові проекти екологічної модернізації. І після того, як Міністерство екології та природи проведе експертизу і затвердить, що дійсно, ця модернізація - корисна для навколишнього середовища України - до 70% від нарахованого екологічного податку підприємства могли заощадити, їм ці кошти були відшкодовані. Робитися це буде в автоматичному режимі, на зразок того, як це зараз відбувається з податком на додану вартість", - пояснила авторка проекту.

Варто зазначити, що зазначена проблема обговорювалася фахівцями в ході Міжнародного форуму Innovation Market. У тексті резолюції форуму наголошується, що тривожні тенденції в питанні розподілу екоподатку виникли відразу після законодавчих змін у 2015 році.

"До 2013 року - кошти (отримані від екоподатку, -" Апостроф ") направлялися до спеціального фонду Державного бюджету, з 2014 року - це загальний фонд. З 2015 року видалена норма, яка дозволяла підприємствам отримувати частину коштів екологічного податку на реалізацію екологічних заходів", - йдеться в документі.

Таким чином, лише в 2018 році понад 4 мільярди гривень податків пройшли повз екологічних заходів.

"Екологічний податок в Україні розглядається як фіскальна функція, а не спрямовується на вирішення екологічних проблем ... Засоби, які витрачаються на екологічне оздоровлення країни, недостатні і набагато менше розміру екологічного податку, який сплачують підприємства-забруднювачі", - зазначається у висновках експертів.