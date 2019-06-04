Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян

Про це повідомив прокурор Владислав Волян журналістам після закінчення засідання Голосіївського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві поліцейським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Стріляючи, не бачачи цілі, це вже умисел", - сказав прокурор Владислав Волян журналістам після засідання Голосіївського районного суду м. Києва щодо обрання запобіжного заходу у вівторок.
За словами прокурора, захист підозрюваних занепокоєний тим, що дитина була вбита одним пострілом, а підозрюваних двоє.
"Ми намагатимемося встановити, хто все-таки вистрілив", - сказав Волян.
Відповідаючи на запитання про зброю, прокурор сказав: "Її не встановлено".
Проте він не уточнив, що конкретно це означає.
Адвокати поліцейських заявили, що за підсумком судового засідання можна стверджувати, що "наміру вбити хлопчика ні в кого не було". Адвокати поліцейських подадуть апеляцію на рішення суду і проситимуть про домашній арешт.
У свою чергу адвокат потерпілих Олександр Щербина зазначив: "Власник будинку, один із підозрюваних, мав при собі зброю. Також дитина (цього підозрюваного) користувалася цією зброєю і робила постріли".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.