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04.06.19 15:31

Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк

Президент України Володимир Зеленський під час першого візиту в Брюссель не планує спілкування з журналістами, а обмежиться лише заявою.

Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не просив про прес-конференцію з Юнкером, а лише обмежиться заявою з Туском і, найімовірніше, не відповідатиме на запитання зі Столтенбергом. Перший візит президента України до Брюсселя - і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?" - написав Йозвяк.

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Нагадаємо, президент України сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться з генсеком Єнсом Столтенбергом. Також Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.

У середу о 15:30 за Києвом Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

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