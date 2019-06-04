Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський не просив про прес-конференцію з Юнкером, а лише обмежиться заявою з Туском і, найімовірніше, не відповідатиме на запитання зі Столтенбергом. Перший візит президента України до Брюсселя - і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?" - написав Йозвяк.
Нагадаємо, президент України сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться з генсеком Єнсом Столтенбергом. Також Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.
У середу о 15:30 за Києвом Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.