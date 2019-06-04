Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу відреагував на провальне голосування Верховної Ради про внесення до порядку денного закону про імпічмент. "За" проголосували лише 110 нардепів із 226 необхідних. Чиновник зазначив, що парламентарії не підтримали внесення законопроєктів, яких самі ж вимагали, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Важко назвати такий підхід прагматичним з боку нашого парламенту, оскільки, очевидно, що ті закони, яких так вимагали самі народні депутати, вони були сьогодні провалені і не були підтримані в парламенті", - наголосив Рябошапка.

Він додав, що Адміністрації доведеться працювати із тим парламентом, який є, однак висновки про його роботу напередодні позачергових виборів мають робити українці.

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"Очевидно, що, мабуть, це все-таки впливатиме на шанси щодо проходження будь-яких законопроєктів, зокрема і про незаконне збагачення", - підсумував Рябошапка.