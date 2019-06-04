Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Володимира Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини.

Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним.

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Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей.

Звісно, закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?

Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо.

Зобов’язані знайти – заради дітей".