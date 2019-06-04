Партія "Самопоміч" вступила в ЄНП. Партії "Європейська солідарність" і "Народний фронт" отримали статус спостерігачів (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі ЄНП.

Заявки трьох українських партій на входження в сім'ю партій ЄНП розглядалися разом на засіданні політичної асамблеї, що відбулася у вівторок у Брюсселі. За його підсумками ЄНП задовольнила в повному обсязі одну із заявок.

"Політична асамблея прийняла "Об'єднання Самопоміч" як свого члена-спостерігача", - йдеться в офіційному повідомленні.

Що стосується інших партій, як ідеться в повідомленні, рішення не є остаточним. "Члени Політичної асамблеї також домовилися, що після виборів, які наближаються, статус спостерігача буде надано також "Європейської солідарності" і "Народному фронту". Їхнє членство набере сили за двох умов - продовження співпраці (з ЄНП) у рамках антикорупційної стратегії та підтвердження статусу життєздатної політичної сили", - підкреслили в партії.

У коментарі "Європейській правді" там пояснили, що остаточну оцінку виконанню цих вимог має дати керівництво партії, політасамблея не буде розглядати цей запит повторно.

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, що рішення по "Європейської солідарності" набере в сили у вересні, адже партія тільки лише змінила назву (колишня назва - Блок Петра Порошенка "Солідарність"). У Брюсселі цю деталь не підтверджують.

"ЄНП ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (статус членства для партій із країн, які не входять до складу ЄС). Рішення набуває чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву і має за цей час працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і завершити трансформаційні процеси в партії", - написав він.

"На фото – делегація "Європейської Солідарності" з президентом ЄНП Джозефом Доулем", - додав Ар'єв.

Крім того, ЄНП прийняла партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомила у Facebook віцеспікер парламенту, член партії Оксана Сироїд.

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Зазначимо, ЄНП об'єднує 75 партій-учасниць із 40 країн, 12 глав держав і урядів, 14 європейських комісарів (включно з президентом Єврокомісії). У неї найбільша фракція в Європейському парламенті.

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