ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового

Про це повідомив у Facebook глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"ЄНП ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (статус членства для партій із країн, які не входять до складу ЄС). Рішення набуває чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву і має за цей час працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і завершити трансформаційні процеси в партії", - написав він.

"На фото – делегація "Європейської Солідарності" з президентом ЄНП Джозефом Доулем", - додав Ар'єв.

Крім того, ЄНП прийняла партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомила у Facebook віцеспікер парламенту, член партії Оксана Сироїд.

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Зазначимо, ЄНП об'єднує 75 партій-учасниць із 40 країн, 12 глав держав і урядів, 14 європейських комісарів (включно з президентом Єврокомісії). У неї найбільша фракція в Європейському парламенті.

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