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04.06.19 16:16

ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового

Найбільша політична організація в Європі "Європейська народна партія" прийняла як спостерігачів партії "Європейська солідарність", раніше перейменована з БПП, і "Самопоміч".

Про це повідомив у Facebook глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового 01

"ЄНП ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (статус членства для партій із країн, які не входять до складу ЄС). Рішення набуває чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву і має за цей час працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і завершити трансформаційні процеси в партії", - написав він.

"На фото – делегація "Європейської Солідарності" з президентом ЄНП Джозефом Доулем", - додав Ар'єв.

Крім того, ЄНП прийняла партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомила у Facebook віцеспікер парламенту, член партії Оксана Сироїд.

ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового 02

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Зазначимо, ЄНП об'єднує 75 партій-учасниць із 40 країн, 12 глав держав і урядів, 14 європейських комісарів (включно з президентом Єврокомісії). У неї найбільша фракція в Європейському парламенті.

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