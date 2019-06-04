Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві

"23 червня, в неділю, в Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019", - йдеться в повідомленні на сторінці КиївПрайд у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього року основною темою заходу стане "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

Деталі маршу будуть повідомлені за тиждень до його проведення, орієнтовний час - з 8.00 до 15.00.

Посольство США в Україні висловило свою солідарність всім, хто прагне рівності. "Ми солідарні з усіма, хто прагне рівності і виступає проти дискримінації", - йдеться в повідомленні на сторінці диппредставництва в Фейсбуці. Пост проілюстровано фотографією прапора-веселки - міжнародного символу ЛГБТ-спільноти.

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