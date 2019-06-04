Голову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник вимагав 30 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за нестворення штучних перешкод його господарській діяльності. Керівник ГО погрожував діловій репутації бізнесмена через оприлюднення свідомо неправдивої інформації про неіснуючі корупційні зв'язки підприємця у владних структурах і нібито порушення процедури отримання дозволу на видобуток корисних копалин.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з райцентрів області під час одержання усієї суми хабара.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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