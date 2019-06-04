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04.06.19 17:10

"Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента в твітері.

Зеленський під час зустрічі підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України та подякував за особливу роль Європейського Союзу в стримуванні російської агресії.

Як повідомляє УНІАН, трансляція початку зустрічі Юнкера і Зеленського відбувалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Так, коли президент Єврокомісії і президент України тиснули один одному руки, журналісти у Юнкера запитали, чи не сумує він за попереднім президентом України Петром Порошенком, його другом. "Я маю нового друга", - сказав Юнкер. У свою чергу Зеленський зазначив: "Я краще. Новий друг краще за старого".

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