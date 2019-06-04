На місці Авакова чи Князєва я би пішла у відставку, - екс-шеф Нацполіції Деканоїдзе

Про це повідомляє BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я би пішла", - сказала Деканоїдзе.

Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполіції зазначила, що не вважає зміни, які відбулися в правоохоронних органах, повноцінною реформою.

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"Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже будь-яка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою", - пояснила вона.

За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з'явилася патрульна поліція, жодних подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

"Нереформовані Генпрокуратура, Служба безпеки, кримінальна поліція ... На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони залишилися старими людьми, які працювали в старій системі", - говорить Деканоїдзе.

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Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.