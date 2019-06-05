У момент стрілянини, в результаті якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, у дворі, крім двох підозрюваних, були й інші особи, - адвокати постраждалих

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українській правді" повідомили адвокати підозрюваних і родини постраждалих.

"З матеріалів клопотання відомо те, що з поліцейськими були інші невстановлені досудовим розслідуванням особи", - сказав захисник підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.

Він уточнив, що загалом на дворі, де стріляли, було четверо осіб.

"Мова йде не про одну, не про двох і навіть не про трьох людей. Це щонайменше четверо (осіб, що перебували на одному подвір'ї в момент, коли сталася трагедія – ред.), - сказав Чичиркін.

"Зараз акцентована увага чомусь тільки на працівниках поліції, при цьому є ще двоє осіб, яких треба розшукувати і так далі", - додав він.

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Про те, що на території з патрульними були інші особи розповів і адвокат родини постраждалих Олександр Щербина.

"Це підтверджується. Матеріалами слідства і показами свідків. Мова про 4 осіб. Можливо, там були ще якісь покази. Але наразі – чотири особи. Імена встановлені. Двоє (поліцейські – ред.) затримані, один (з інших – ред.) – неповнолітня особа, це син одного з фігурантів, яким пред’явили підозру, ще один проходить у якості свідка", - сказав Щербина.

Він не зміг уточнити, чий син був з патрульними і на подвір'ї котрого з поліцейських стріляли, відзначивши, що не наразі не пам’ятає, а матеріали клопотання наразі не поруч, але додав, що ця інформація слідству відома.

Він також додав, що, за словами свідків, стріляли з ганку будинку підозрюваного поліцейського, але з якої саме зброї, невідомо, бо зброя зникла.

"Про зброю коментувати не можемо, бо ще не проведена низка експериментів. Ця зброя зараз десь переховується. Це зараз встановлює Державне бюро розслідувань, яке виїхало туди, в тому числі і для проведення експерименту з залученням поліції. Він уже проводиться, за тою інформацією, що в мене є. Підозрюваних можуть залучати до цих дій, але вони наразі знаходяться у СІЗО", - сказав Щербина.

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За його словами, в одного з фігурантів справи на території його садиби були вилучені патрони та гільзи.

Адвокат підозрюваного Володимира Петровця Андрій Козацький уточнив, що були вилучені гільзи, схожі на гільзи від Флобера.

"Я знаю, які гільзи і які патрони були вилучені під час проведення обшуків. Патронів на системі Флобера вилучено не було. Гільзи (які були вилучені – ред.) схожі (на гільзи від Флобера – ред.), але трохи різний калібр, трошки більші", - сказав Козацький.

Про інші вилучені речі він говорити відмовився, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Адвокат Чичиркін відзначив, що у тексті клопотання фігурують "гільзи, патрони .22 LR (long rifle – "довгий гвинтівковий" - ред.) з маркуванням 5,6 мм калібр".

"Вони можуть використовуватися в різних видах зброї, в тому числі і короткоствольної", - пояснив адвокат.

Захисник родини постраждалих, припустив, що підозрювані могли бути друзями, він також відзначив, що за словами свідків, вони вживали алкоголь.

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"З показів свідка – вживали алкогольні напої. Це узгоджується тим, що вони відмовились проходити освідування, а також на мазки з рук щодо пороху", - сказав Щербина.

Він додав, що його рішення суду про арешт підозрюваних задовольняє, оскаржувати його не будуть.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.