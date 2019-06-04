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04.06.19 17:49

На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер

Основними питаннями порядку денного засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке відбудеться 5 червня, будуть звільнення заручників і питання безпеки.

На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ в ТКГ Мартіном Сайдіком. Зустріч відбулася в Києві. У розмові обговорили порядок денний завтрашньої роботи. Основні питання - звільнення заручників і питання безпеки", - написала Оліфер.

Нагадуємо, 3 червня президент Зеленський повідомив, що другий президент України Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер 01

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