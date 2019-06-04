Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Зараз у партії "Слуга народу", якої насправді не існує, у якої немає ні структури, ні кандидатів, ні програми, рейтинг у Дніпрі, напевно, 35%. Тобто, перепрошую, можна мавпу зловити в зоопарку, і вона зможе балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат", - зазначив Філатов.

Мер Дніпра додав, що також зростає рейтинг в "об'єднаної опозиції".

"Але є й інша історія - об'єднана опозиція. Я думаю, вся справа йде до того, що "Опоблок" і "За життя" об'єднаються. У них теж ростуть рейтинги, і їхній електорат кристалізується. І вони теж можуть набрати 20%, якщо максимум, по країні, не кажучи вже про південний схід", - розповів Філатов.

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На запитання про те, хто буде в Дніпрі йти від "Слуги народу" по мажоритарних округах і які у них шанси, Філатов відповів:

"Я вам відкрию секрет: навіть вони не розуміють, хто буде йти. Тобто вони оголошують якісь збори в інтернеті, на них ходять якісь люди і кажуть, що ми будемо йти. Поки ніхто не розуміє".

Він також сказав, що не збирається йти на парламентські вибори.

"Ні, однозначно ні. Я поспостерігаю збоку. Це було моє усвідомлене рішення. Хоча мені чотири партії пропонували", - зазначив політик.