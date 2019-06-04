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04.06.19 18:21

Конституційний суд визнав "невідкладним" провадження за позовом низки нардепів про законність розпуску Ради Зеленським

Конституційний суд "невідкладно" почне розглядати законність розпуску Ради Зеленським

Конституційний суд визнав "невідкладним" провадження за позовом низки нардепів про законність розпуску Ради Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба КС.

У повідомленні зазначається: "Велика палата Конституційного суду розглянула подання 62 депутатів із вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Велика палата КС ухвалила провести розгляд цієї справи у формі усного провадження, а також визнала, що це провадження є "невідкладним".

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"Відкрита частина пленарного засідання Палати Конституційного Суду з розгляду справи відбудеться 11 червня 2019 о 10:00", - йдеться в повідомленні.

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