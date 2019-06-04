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04.06.19 17:59

ЄНП підтримує намір НФ набути статусу спостерігача

Сьогодні Політична асамблея Європейської народної партії - загальноєвропейського об'єднання правих і центристських сил - ухвалила важливе рішення підтримати намір політичної партії "Народний фронт" набути статусу спостерігача.

Згідно з рішенням ЄНП, при виконанні необхідних умов такий статус буде надано "Народному фронту" після майбутніх виборів у нашій державі.

"Народний фронт" вітає рішення наших європейських партнерів і продовжуватиме свою діяльність активної політичної сили, яка поділяє спільні з нашими союзниками цінності і принципи.

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"Вітаємо з розширенням української присутності в Європейській народній партії інші політичні сили України, які вже мають статус спостерігача або перебувають у процесі його отримання", - йдеться в повідомленні прес-служби НФ.

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