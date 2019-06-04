ЦВК зареєструвала вже 32 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах

Про це повідомляє ЦВК в Facebоok, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 червня відбулося засідання ЦВК, на якому було зареєстровано 11 кандидатів у народні депутати України і 10 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій.

З Київської області - Філімоненко Всеволод (виборчий округ №211), Леденьова Анна (виборчий округ №214).

З Полтавської області - Бублик Юрій (виборчий округ №145), Лінчевський Ігор (виборчий округ №148).

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З Одеської області - Червачов Сергій (виборчий округ №140).

З Луганської - Василець Олеся (виборчий округ №114), з Донецької - Аксьонов Андрій (виборчий округ №50), Чанов Дмитро (виборчий округ №51), Іванова-Ємельяненко Наталія (виборчий округ №60), з Дніпровської - Грижук Валентин і Товкун Альона (виборчий округ №37).

Всього на сьогодні зареєстровано 32 кандидатів.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.