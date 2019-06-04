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04.06.19 18:58

Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі в середу 5 червня в Мінську обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими, заявляє президент України Володимир Зеленський.

Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський

"Завтра в Мінську обговоримо, по-перше, припинення вогню, (по-друге) обмін полоненими", - сказав Зеленський на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямком, а також економічними питаннями.

Він також повідомив, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак у середу, 5 червня, візьме участь у першому після оновлення складу української делегації засіданні ТКГ.

"Начальник Генерального штабу працюватиме згідно з нашою українською доктриною ... завтра у нас відбудеться перша зустріч, до речі, він (Хомчак) теж буде на цій зустрічі. Перша зустріч у Мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню - ми хочемо все закінчити", - підкреслив Зеленський.

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