Трагедія з Кирилом Тлявовим здатна перекреслити довіру до системи, але є багато прикладів поліцейського героїзму з порятунку дітей, - Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "За даними з наших відкритих джерел декілька прикладів героїчної та самовідданої поліцейської роботи з порятунку тільки дітей. Дорослих - ще більше. Звісно трагедія Кирила Тлявова за своїм морально-психологічним ефектом і впливом на рівень довіри до поліцейської системи здатна їх перекреслити. Але від цього вони не зникнуть, як не зникнуть і ті поліцейські, хто щоденно це робить. Отже:

1)1 червня 2019 року оперативник Хотинського відділення поліції Чернівецькій області Іван Дудчак врятував дівчину, яка хотіла стрибнути з моста.

2) 17 травня 2019 року краматорські правоохоронці врятували 4-річну дитину, яка знаходилась в антисанітарних умовах та влаштували до дитячого медичного закладу міста.

3) 21 лютого 2019 року у Харкові поліцейський охорони врятував пасажирів маршрутного автобусу від жахливої ДТП.

4)10 лютого 2019 у Кременчуці патрульні поліцейські допомогли витягти з палаючої квартири жінку та двох дітей.

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5)19 січня 2019 року чотирьох дітей винесли із охопленого вогнем будинку поліцейські на Чернігівщині.

6)16 січня 2019 у Сумах поліцейські врятували однорічну дитину, яка ледь не замерзла на 10-градусному морозі.

7)27 грудня 2018 року Євген Ткаченко, інспектор управління патрульної поліції в Полтавській області, врятував життя жінці витягнувши її з-під льоду.

8)25 грудня 2018 року у Тернополі поліцейський пройшов по карнизу багатоповерхового будинку, щоб потрапити в квартиру та врятувати дитину.

9)18 жовтня 2018 року У Вінниці партульний поліцейський заступився за жінку з дитиною і, прийнявши удар на себе, постраждав від агресивного чоловіка, який намагався їх убити.

10)29 вересня 2018 року в Одесі поліцейські врятували трирічного хлопчика від падіння з карнизу балкону.

11)20 серпня 2018 року Співробітник підрозділу ТОР з Маріуполя, перебуваючи в Харкові обеззброїв і затримав чоловіка, який погрожував дітям пістолетом.

12)27 липня 2018 року на Донеччині під час відпочинку дільничний офіцер Олег Ковальов врятував на воді дитину, а сам загинув.

13)18 квітня 2018 року Кременчуцькі патрульні врятували дитину від п’яних батьків та передали родичам.

14)26 березня 2018 року лейтенант Миколаївської патрульної поліції Андрій Білоус врятував дев'ятимісячну дитину, яку мати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викинула з Інгульського мосту в річку.

15)6 березня 2018 року поліцейські Кіровоградщини врятували зі снігової пастки 9-річного хлопчика.

16)У жовтні 2016, патрульний В'ячеслав Харченко в Києві врятував з пожежі сім'ю з 6-річною дитиною.

17)2 жовтня 2016 року патрульний поліцейський Костянтин Харченко в Запоріжжі врятував від смерті людини, якій бандити прострелили легеню.

18) 8 серпня 2016 року Дільничний поліцейський з Курахово врятував 4-річну дівчинку та її сім’ю від угарного газу.".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.