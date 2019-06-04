Один із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Маселко зазначив: "Мало хто знає, що один з підозрюваних поліцейських у вбивстві 5-ти річного Кирилка не пройшов атестацію і був звільнений.

Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м.Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді.

Цей "поліцейський" навіть мінімальні бали на тестах не набрав (44 при мінімальних 50).

Найбільший цинізм ситуації, що якраз 03 червня, у день смерті Кирилка Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряла цього суддю, який є типовим представником системи та кругової поруки.

ВККС відкинула негативний висновок Громадська рада доброчесності та визнала Дмитра Костенка доброчесним.

До речі, у 2017 році суддя збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. Покарали ... батька дівчинки. Ось так.

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Чи ми готові і далі платити таку ціну за псевдореформи ?

Чи хтось нарешті понесе відповідальність за залишення таких "правопохоронців" та "кривосуддів" на посадах ?

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.