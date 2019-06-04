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04.06.19 23:09

"Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

Єврокомісія назвала теплою зустріч між Президентом ЄК Жаном-Клодом Юнкером і Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 червня.

"Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепла перша зустріч між двома лідерами - в присутності єврокомісара Гана - підтвердила потужну підтримку Єврокомісії зусиль України в реформах економіки, держави і суспільства. ЄС і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України, шлях країни до миру, добробуту і демократії під керівництвом Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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Нагадуємо, у рамках першого офіційного візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

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