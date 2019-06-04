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04.06.19 23:43

Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта"

Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який очолював федеральний уряд з 1998 по 2005 рік, переобрано главою ради директорів російської державної нафтогазової компанії "Роснафта".

Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта"

Відповідне рішення було ухвалено радою директорів компанії у вівторок, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

До ради директорів переобрані його члени, включно з головним виконавчим директором "Роснафти" Ігорем Сечіним, директором Nord Stream 2 AG Маттіасом Варнігою, помічником президента Росії Андрієм Білоусовим, міністром енергетики РФ Олександром Новаком, главою Marcuard Holding Хансом-Йоргом Рудлоффом, президентом з науково-дослідних розробок Qatar Foundation Файзалою Алсуваіді і професором "Вищої школи економіки" Олегом В'югіним.

Будучи головою ради директорів "Роснафти", Шредер також очолює комітет акціонерів Nord Stream 2AG - компанії, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Уряд РФ затвердив Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" у вересні 2017 року. Рішення було офіційно мотивоване тим, що екс-канцлер є "авторитетним політиком світового масштабу, послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері".

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Роком раніше Шредер став главою керуючої ради Nord Stream 2 AG.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення свого попередника.

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