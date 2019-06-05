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05.06.19 08:22

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою. ФОТО

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 червня провів зустріч з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 01

"Сторони обговорили процес визнання Православної церкви України іншими помісними Православними церквами та, зокрема, Грузинською Православною церквою", - йдеться в повідомленні. Йшлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні.

Саакашвілі високо оцінив діяльність предстоятеля ПЦУ, спрямовану на розбудову помісної церкви.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 02

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Хоч Москва й намагається чинити усі можливі перешкоди, проте визнання автокефалії Української церкви та єднання православних українців навколо неї все одно відбудуться, зазначив Епіфаній.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 03

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