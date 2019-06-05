Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА "Аратта" Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги. ФОТОрепортаж

Як повідомляється на facebook-сторінці "Аратти", Тетяна Черкашина "опинилась у важкій, уже критичній ситуації", передає Цензор.НЕТ. "Маючи четверту стадію раку, вона щодня безперервно працює для нас, не шкодуючи часу і сил, навіть у лікарняному ліжку під крапельницями і токсичними болючими уколами. Важко уявити, але завжди в строю і постійно на зв'язку", - наголошується в публікації.

Від початку року чотири місяці вона лікувалася в Національному інституті раку в Києві, місяць - у Львівському онкоцентрі. "Зараз вона вдома у Львові - квартира перетворилася на гібрид лікарняної палати та штабу інформаційника. Хто є у Львові - зв'яжіться, підтримайте її, запропонуйте свою допомогу.

Але краще не питайте, як вона почувається, дратується - це непросто кілька разів на день пояснювати одне й те саме ", - зауважують колеги, висловлюючи вдячність за допомогу.

Номер рахунку: 5168 7427 1828 6739, Приватбанк, Тетяна Черкашина



















Фото: facebook.com/aratta.uda