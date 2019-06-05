Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.06.19 08:29

Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА "Аратта" Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги. ФОТОрепортаж

Тетяна Черкашина із 2015 року виконує обов'язки інформаційника, а потім - керівника інформаційної служби 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта", і весь цей час бореться з онкологією.

Як повідомляється на facebook-сторінці "Аратти", Тетяна Черкашина "опинилась у важкій, уже критичній ситуації", передає Цензор.НЕТ. "Маючи четверту стадію раку, вона щодня безперервно працює для нас, не шкодуючи часу і сил, навіть у лікарняному ліжку під крапельницями і токсичними болючими уколами. Важко уявити, але завжди в строю і постійно на зв'язку", - наголошується в публікації.

Від початку року чотири місяці вона лікувалася в Національному інституті раку в Києві, місяць - у Львівському онкоцентрі. "Зараз вона вдома у Львові - квартира перетворилася на гібрид лікарняної палати та штабу інформаційника. Хто є у Львові - зв'яжіться, підтримайте її, запропонуйте свою допомогу.

Але краще не питайте, як вона почувається, дратується - це непросто кілька разів на день пояснювати одне й те саме ", - зауважують колеги, висловлюючи вдячність за допомогу.

Номер рахунку: 5168 7427 1828 6739, Приватбанк, Тетяна Черкашина

Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 01
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 02
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 03
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 04
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 05
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 06
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 07
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 08
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 09
Фото: facebook.com/aratta.uda

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100