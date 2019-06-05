Влада РФ мусить відпустити політв'язня журналіста Сущенка, - Дезір

Про це Арлем Дезір написав на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнюється 1 рік відтоді, як український журналіст Роман Сущенко з "Укрінформу" був засуджений до 12 років ув'язнення в Росії. Я вчергове закликаю владу звільнити його і продовжувати невпинно працювати над його звільненням", - написав Дезір.

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Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".

МЗС України висловив протест, вимагаючи від РФ негайно скасувати незаконний вирок у справі Сущенка та забезпечити його звільнення і повернення в Україну. До цих закликів приєдналися і міжнародні організації, зокрема ЄС, ОБСЄ, Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ/EFG) тощо.