Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Як повідомляється у Twitter Адміністрації президента, про це глава держави сказав під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями. Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.

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