Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон в інтерв'ю CNBC.

"Ви мусите зробити вибір. У вас може бути або одне, або інше, але не обидва", - заявила Гатчісон.

Постпред США додала, що наявність у Туреччині одночасно і С-400, і F-35 є неприйнятною.

Вона вкотре наголосила, що якщо Туреччина все ж вирішить придбати С-400, то "втратить" винищувачі F-35, які вже замовила.

На думку постпреда США в НАТО, придбання Туреччиною російської ракетної системи може допомогти Кремлю послабити північноатлантичний альянс.

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"Росія намагається продовжувати зондувати шляхи, щоб порушити і послабити альянс НАТО", - зазначила вона.

Гатчісон зауважила, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації, однак союзники США не хочуть бачити жодної загрози для альянсу.

"НАТО має бути пріоритетом. У нас не має бути конкуренції всередині ЄС, яка відніме долари, які нам потрібні для сили, щоб відбити противників", - сказала вона.

Раніше телеканал CNBC повідомляв, що Туреччина має в двотижневий термін відмовитися від закупівель російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

"До кінця першого тижня червня Туреччина має скасувати багатомільярдну угоду з Росією і замість цього купити американську систему ПРО "Патріот" компанії Raytheon або їй загрожує виключення з програми F-35 компанії Lockheed Martin, конфіскація 100 обіцяних винищувачів F-35, введення санкцій США та потенційна відповідь з боку НАТО", - зазначає ЗМІ.

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За словами співрозмовників телеканалу, ця пропозиція є остаточною і не передбачає додаткових відтермінувань.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закуповує чотири дивізіони ЗРС великої дальності С-400 "Тріумф", сума контракту становить $2,5 млрд.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35 і літаки стануть вразливими для російської системи ППО.