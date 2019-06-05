5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов

Про це повідомив в.о. начальника поліції Київщини Андрій Небет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Попередньо постріл здійснювався з дрібнокаліберної гвинтівки. Не з пістолета. На момент передачі справи до ДБР гвинтівки не було (тобто не знайшли)", - сказав він.

Чи знайшли нині гвинтівку, правоохоронець не знає, бо справою займається Державне бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що дитину в Переяславі-Хмельницькому вбили з пістолета, але його досі не знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У момент стрілянини, в результаті якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, у дворі, крім двох підозрюваних, були й інші особи, - адвокати постраждалих

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.