Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

"Станом на 6:00 5 червня 2019 року залишаються підтопленими орієнтовно 4 га приватних сільгоспугідь, а також підвальні приміщення 3 житлових будинків у с. Гранітне Монастириського району, спостерігається значний спад рівня води", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, протягом 4-5 червня 2019 року підрозділами Управління ДСНС здійснено 3 оперативні виїзди; рятувальники відкачали 605 куб. м води з підтоплених територій, домогосподарств і підвальних приміщень; залучено: техніки - 4 од.; 16 рятувальників о/с; мотопомп - 3 од.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь

Також повідомляється, що в одному з районів зруйновано земляний насип приватного ставка без виникнення негативних наслідків.

Ліквідація наслідків негоди та уточнення завданих збитків тривають.



Фото: прес-служба ДСНС