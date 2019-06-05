Російський винищувач тричі перехоплював літак-спостерігач США над Середземним морем, наразивши американських пілотів на небезпеку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Корреспондент, про це повідомляє Шостий флот Сполучених Штатів.
"Су-35 на високій швидкості пройшов прямо перед літаком місії, що наразило на небезпеку наших пілотів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після другого перехоплення екіпаж P-8A Poseidon повідомив про хвилю турбулентності, загалом тривалість одного перехоплення була приблизно 28 хвилин.
Американські військові назвали дії російських пілотів в міжнародному повітряному просторі "безвідповідальними".
"Ми очікуємо, що вони поводитимуться відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для гарантування безпеки і запобігання інцидентам", - заявили в прес-службі Шостого флоту.
Там також нагадали про укладену між США і тоді ще Радянським Союзом угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і в повітряному просторі над ним (INCSEA).
"Небезпечні дії збільшують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі", - заявили в США.
Там також підкреслили, що американський літак працював відповідно до міжнародного права і "не провокував" дії з боку екіпажу Су-35.
Раніше ВВС США перехопили шість російських військових літаків біля Аляски. Американські винищувачі вели спостереження за росіянами, поки ті не покинули зону ідентифікації.