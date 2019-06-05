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05.06.19 09:33

Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи загострення ситуації на Донбасі і значні втрати Об'єднаних сил, звернувся до керівництва РФ з проханням зайвий раз не нагадувати про можливість ескалації агресії РФ на Донбасі.

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Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення, - штаб

Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів 01

Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.

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