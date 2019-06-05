"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії

"Мамука Бахтадзе - дуже хороша людина, ми обмінялися телефонними номерами", - сказав Зеленський грузинським журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, в розмові з главою грузинського уряду були порушені питання двосторонніх відносин, а також ситуація в Грузії і в Україні.

Зеленський також прокоментував запитання про те, чи збирається він відвідати в найближчому майбутньому Грузію з візитом.

"Чом би й ні", - сказав український президент, зазначивши, що "Грузія дуже хороша країна" і він вже відвідував її одного разу.

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Зі свого боку прес-секретарка президента України Юлія Мендель сказала журналістам, що для української делегації виявилося "приємним сюрпризом", що прем'єр Грузії зупинився в Брюсселі в тому ж готелі, що і Зеленський.