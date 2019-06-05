Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.
"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також дістав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.