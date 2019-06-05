Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також дістав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.

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"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.