Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.06.19 10:02

Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Двоє військовослужбовців ЗСУ, які загинули вчора на Донбасі, везли на позиції підрозділу продукти і потрапили під обстріл збройних формувань РФ.

Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також дістав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення, - штаб

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100