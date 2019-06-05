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05.06.19 10:27

За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про те, що участь начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака в засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську в середу наразі не на часі.

За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Після додаткових консультацій Президент України ухвалив рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі. Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться в повідомленні.

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За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП 01

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