За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Після додаткових консультацій Президент України ухвалив рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі. Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться в повідомленні.

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