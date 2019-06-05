Міністр Семерак піде на вибори в Раду: "У мене є один цікавий округ"

"Я приміряюся до округів. У мене є один цікавий округ, куди мене запрошують органи місцевого самоврядування і ті люди, з ким міністерство останніми роками дуже активно працювало. Я прибічник продовження нашої співпраці саме з цим округом", - сказав Семерак "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Водночас міністр не конкретизував, про який округ йдеться.

На запитання, наскільки йому було б цікаво залишитися міністром екології в новому складі Кабміну, Семерак заявив, що вже двічі працював в уряді, "але суспільство має свої запити, і з суспільством треба комунікувати".

Він також наголосив, що майбутній уряд формуватиме нову більшість у парламенті.

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"Ми зробили багато. Мені не соромно. Ще треба багато зробити. Буде це одна ніша чи інша, ми продовжуватимемо свою роботу", - констатував Семерак.

Серед іншого він заявив, що впевнений у своїй перемозі на виборах і проходженні до ВР IX скликання.