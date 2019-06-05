Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський

На думку Зеленського, спочатку "потрібно пояснити українцям, що Альянс - це не страшно". Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Курс до НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії. Ми інформаційно маємо розповісти українцям, що таке НАТО і що це не так страшно. І коли українці будуть усі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч відбулася в штаб-квартирі Альянсу. Після переговорів Зеленський заявив, що Україна розраховує на відновлення регулярного діалогу в рамках Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях і запрошує Північноатлантичну раду провести засідання в нашій країні.

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