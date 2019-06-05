Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, про що вони вчора жартували з Юнкером.
"Про таке чоловіче, що не можна казати. Але в нас була дуже класна зустріч", - сказав Зеленський.
Він додав, що не знає, чи дипломатично можна так казати, але Юнкер "такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".
"Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку", - повідомив президент.
Учора ЗМІ повідомили, що під час зустрічі президента Єврокомісії Юнкера з президентом України Зеленським один із журналістів спитав у Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком, на що президент ЄК відповів, що тепер в нього "є новий друг".