Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, про що вони вчора жартували з Юнкером.

"Про таке чоловіче, що не можна казати. Але в нас була дуже класна зустріч", - сказав Зеленський.

Він додав, що не знає, чи дипломатично можна так казати, але Юнкер "такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".

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"Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку", - повідомив президент.

Учора ЗМІ повідомили, що під час зустрічі президента Єврокомісії Юнкера з президентом України Зеленським один із журналістів спитав у Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком, на що президент ЄК відповів, що тепер в нього "є новий друг".