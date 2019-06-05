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05.06.19 11:03

Євросоюз продовжить санкції проти РФ ще на півроку, - Йозвяк

Європейська комісія 20 червня має намір продовжити дію санкцій проти Росії на шість місяців.

Євросоюз продовжить санкції проти РФ ще на півроку, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Економічні санкції ЄС щодо Росії мають бути продовжені Єврокомісією 20 червня на шість місяців. Дебатів з цього питання швидше за все не буде. Ініціатива додати більше людей в список санкцій за видачу російських паспортів на Донбасі проштовхується досить мляво", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від Мінських угод, якщо Євросоюз зніме санкції з Росії.

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