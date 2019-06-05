Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав нардеп (НФ), член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У ПАРЄ ми тримали курс на збереження санкцій проти Росії, але зараз тривожні звістки доходять із виконавчої гілки влади Ради Європи. Звідти лунають пропозиції зняти санкції з Росії і повернути РФ у ПАРЄ. Наступна сесія буде дуже важкою. Я вдячний своїм колегам, а серед них є і мажоритарники, які не витрачають весь час на передвиборчі перегони, а долучаються до боротьби за інтереси України в Раді Європи. Сьогодні всім нам важливо консолідуватися і отримати підтримку уряду і президента", - заявив парламентарій.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського та заява за результатами переговорів - це сигнал усім, зокрема й Раді Європи, що Україна не зверне з євроатлантичного курсу, і це велика підтримка українським делегатам у ПАРЄ.

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"Завдання цієї поїздки - демонстрація, що Зеленський, його команда і Україна залишаються на курсі до НАТО і ЄС, і не будуть з цього курсу звертати. Російська пропаганда запускала тезу про багатовекторність, кращі відносини з Росією із "чистого аркуша". Я вітаю, що ми залишаємося на євроатлантичному курсі, і суспільство контролюватиме, щоб не було відступу від цього курсу", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.