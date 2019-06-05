Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко

Про це політик написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В той самий день і час, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, ворог на фронті навпаки - посилив вогонь, з усіх видів зброї: гарматна артилерія, міномети, ПТРК, БМП, гранатомети, крупнокаліберні кулемети... За першу добу закордонного візиту Зеленського - троє загиблих і троє поранених наших солдат!" - зазначив Гриценко.

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Унаслідок такого загострення він вважає, що Зеленському потрібно взяти паузу і зосередиться на зміцненні українських військ на Донбасі.

"Зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України - доки Путін не зупинить вогонь на фронті! До того часу - сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно - на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна", - зазначив ексміністр оборони.

Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.