Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"Клімкін - професійний дипломат, я пропонував йому залишитися в команді, у нас складна міжнародна ситуація, але він вирішив іти в політику", - сказав президент.
Нагадаємо, 17 травня Клімкін заявив про намір подати у відставку.
Згідно з Конституцією України, глава МЗС призначається за квотою президента.
Зеленський уже вніс у Раду постанову про звільнення Клімкіна.
Клімкін обіймає пост глави МЗС із червня 2014 року.