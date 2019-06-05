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05.06.19 12:12

Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Президент Володимир Зеленський пропонував главі МЗС Павлу Клімкіну залишитися в уряді, але він вирішив "йти в політику".

Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Клімкін - професійний дипломат, я пропонував йому залишитися в команді, у нас складна міжнародна ситуація, але він вирішив іти в політику", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 травня Клімкін заявив про намір подати у відставку.

Згідно з Конституцією України, глава МЗС призначається за квотою президента.

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Зеленський уже вніс у Раду постанову про звільнення Клімкіна.

Клімкін обіймає пост глави МЗС із червня 2014 року.

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