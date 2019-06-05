66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, згідно з оприлюдненими в середу прес-службою "Рейтингу" результатами опитування, за надання російській державного статусу в Україні висловилися 21% опитаних. Ще 11% респондентів - за офіційний статус російської мови в Україні, 2% - не змогли відповісти.

"Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційної платформи - За життя", - зазначають соціологи.

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Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статпохибки не більше 2,2%.