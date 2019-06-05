"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.

Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.

У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.

Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

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"На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з "ПриватБанком" наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмує Аслунд.