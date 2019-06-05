62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, згідно з опитуванням, підтримка прозахідного вектора країни надалі переважає: 62% виступають за вступ України в Європейський Союз (22% - проти), 53% - у НАТО (31% - проти).

У разі вибору кількох векторів економічної інтеграції - 57% опитаних підтримують вступ України в ЄС, 24% - рівновіддаленість від Росії і Заходу, і 10% - за вступ до Митного союзу.

"Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних і західних регіонах України, серед виборців партій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Громадянська позиція".

Також читайте: Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський

Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статистична похибка не перевищує 2,2%.