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05.06.19 13:21

"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма прибув до Мінська на засідання групи і зустрівся там з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком

Заради зустрічі з Кучмою Лукашенко переніс відрядження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще", - привітав Лукашенко Кучму.

"Я маю сказати, що це оцінка не тільки моя, це великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій Тристоронній контактній групі", - підкреслив Олександр Лукашенко.

"Вони знають моє давнє ставлення до Білорусі, знають наші добрі хороші відносини", - погодився Леонід Кучма.

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Президент Білорусі на зустрічі особливо відзначив характер українсько-білоруських відносин. "Що стосується політики, вона не змінилася. Ви знаєте мої підходи, знаєте підходи білорусів до України та українців", - зазначив Лукашенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 червня має відбутися зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Нагадуємо, 3 червня президент Зеленський повідомив, що другий президент України Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

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